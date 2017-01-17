Число жертв падения Boeing в Бишкеке выросло до 38

При падении грузового самолета Boeing 747 400 турецкой авиакомпании в Бишкеке, по последней информации, погибли 38 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу минздрава Киргизии.

Сегодня утром было обнаружено тело 38-го погибшего, который, предположительно, был членом экипажа самолета.

До последнего момента сообщалось о трех погибших членах экипажа. Кроме того, в списках погибших оказались 15 детей в возрасте от 11 лет до года, а также одна новорожденная.

Среди пострадавших оказались 16 человек, 13 из них госпитализированы. «У пострадавших преимущественно диагностированы ушибы различной степени тяжести, переломы, сотрясение головного мозга», - пояснили в минздраве.

Напомним, самолет упал накануне при заходе на посадку. Он рухнул на дачный поселок рядом с аэропортом «Манас». В итоге большинство жертв оказались жителями поселка.