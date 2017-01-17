Россия обжалует решение по «закону Димы Яковлева»

Россия собирается обжаловать решение Европейского суда по правам человека о неправомерности запрета на усыновление американцами российских детей в соответствии с «законом Димы Яковлева». Об этом сообщил в комментарии «Эху Москвы» замглавы Минюста РФ Георгий Матюшкин.

«Мы внимательно изучим это решение и, безусловно, будем его обжаловать в Большой палате ЕСПЧ», - отметил он.

Отметим, что, в соответствии с решением суда, Россия должна в качестве покрытия морального ущерба выплатить 45 американским истцам, в общей сложности, 75 тысяч евро и компенсировать судебные издержки в размере 13,6 тысяч евро. Суд встал на сторону истцов, которые заявили, что запрет на усыновление после того, как были подготовлены необходимые документы и семьи познакомились с сиротами, является вмешательством в частную жизнь семьи. Также в ЕСПЧ квалифицировали сам закон как дискриминационный по национальному признаку.

Сенатор Елена Мизулина так прокомментировала решение Европейского суда: «Решение ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева" - грубейшее вмешательство во внутренние дела России. Россия не присоединялась к Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления 1993 года, не ратифицировала ее. Во многом связано это было с тем, что традиционно отношение российского общества к усыновлению за рубеж было негативным». Ее слова приводит «Интерфакс».

Между тем в Совете при президенте по правам человека признали правомерность такого решения ЕСПЧ.