Аваков приказал украинским пограничникам готовиться к «деоккупации» Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поручил украинским пограничникам быть готовыми к «деоккупации Донбасса» уже в нынешнем году, сообщает УНИАН.

По словам украинского министра, «деоккупацией» будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но главную роль в ней сыграют пограничники. Ключевой задачей пограничников Аваков назвал полную готовность к взятию границы под контроль.

«Это не мое пропагандистское высказывание или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре предстоит столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса», — заявил глава силового ведомства во время коллегии госпогранслужбы.

Арсен Аваков добавил, что далее перед украинскими силовиками будет стоять задача выйти на международно признанную государственную границу Украины в Донбассе, а затем — и в Крыму.

В свою очередь, председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью «Ленте.ру», комментируя заявление главы МВД Украины Арсена Авакова, заявил, что при попытке масштабного наступления в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) попадут в окружение и понесут значительные потери.