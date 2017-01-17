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17 января 2017, 16:16
Москва Петр Павленский полиция театр

Против Павленского открыто дело о побоях

Петр Павленский
Петр Павленский
Фото из личного архива П. Павленского

Столичная полиция все же возбудила уголовное дело об избиении против художника-акциониста Петра Павленского. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на московский главк.

«По факту нанесения неизвестными из хулиганских побуждений телесных повреждений мужчине у дома 12 по Казенному переулку 31 октября 2016 года было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 116 УК РФ (побои)», - отметили в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов пояснили также, что потерпевший обращался за помощью в медучреждение.

Ранее адвокат художника Ольга Динзе сообщала, что полиция решила не открывать уголовное дело о побоях, но продолжила проверку по факту жалоб на сексуальные домогательства от актрисы «Театра.doc» Анастасии Слониной.

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