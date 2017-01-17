В свердловский ОБЭП пришли из ФСБ по делу о букмекерской конторе

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области изъяли материалы УМВД по Екатеринбургу касательно проверки, которую полиция проводила в отношении местной букмекерской конторы. Об этом сообщает Telegram-канал Gorod_Ekb.

Расследование ведется в рамках дела в отношении 28-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на мошенничество. Он собирался обманом получить от представителя букмекерской конторы денежные средства в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей за возврат изъятого полицейскими оборудования, пояснили в СК. Как отмечают СМИ, речь идет об основателе клуба единоборств «Храбр» Никите Мальцеве. Он был задержан при получении аванса - 700 тысяч рублей.

В МВД Екатеринбурга от комментариев по делу пока воздержались.

Как отмечается, сотрудников ФСБ мог заинтересовать некий сотрудник ОБЭП, который мог быть связан с Мальцевым.