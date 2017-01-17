Мемория. Анатолий Быков

17 января 1960 года родился Анатолий Быков, политик и общественный деятель, бывший глава совета директоров Красноярского алюминиевого завода.

Личное дело

Анатолий Быков (57 лет) родился в селе Еловка Иркутской области, был четвертым ребенком в семье рабочих. В 1961 году семья переехала в город Назарово в 200 километрах от Красноярска.

В школе полюбил спорт — занимался баскетболом, волейболом, лыжами и боксом. После окончания восьмого класса поступил в Назаровский строительный техникум. Во время учебы стал кандидатом в мастера спорта по боксу. После службы в армии в 1981 году устроился на назаровский завод «Сельмаш».

Уже в следующем году поступил на факультет физического воспитания Красноярского педагогического института. В 1987 году вернулся в родной город и три года проработал учителем физкультуры в средней школе №2.

В 1990 году переехал в Красноярск, где стал одним из основателей фирмы СТМ — «Строительство, технологии, металл» на Красноярском алюминиевом заводе («КрАЗ»).

В 1994 году был избран президентом Федерации бокса Красноярского края. В 1996 году стал членом совета директоров ОАО «КрАЗ».

В том же году был избран в городской совет Назаровского района, дал первое телеинтервью. В 1997 году стал депутатом законодательного собрания Красноярского края, где возглавил комиссию по промышленности, строительству, транспорту, топливу и энергетике. В 1998 году был избран президентом Федерации бокса России и председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода.

На выборах губернатора края в 1998 году поддержал Александра Лебедя, однако разошелся с ним, после того как Лебедь инициировал проверку «КрАЗа».

В апреле 1999 году Быкова арестовали в Венгрии по обвинению в отмывании денег. В конце года в Греции был взят под стражу бывший соратник Быкова Владимир Татаренков. Он заявил о причастности предпринимателя к убийствам красноярских бизнесменов и уголовных авторитетов. Однако после того как Быков был выдан России, Татаренков отказался от своих показаний, и предприниматель был освобожден.

В 2000 году совет директоров «КрАЗа» снял Быкова с должности председателя. В том же году он был вновь арестован. В 2002 году Мещанский межмуниципальный суд Москвы признал Быкова виновным в покушении на Павла (Вилора) Струганова по прозвищу Паша-Цветомузыка. Быков заказал наемному убийце Струганова, киллер сообщил о заказе в милицию, и убийство было инсценировано правоохранительными органами. В итоге Быков получил 6,5 года лишения свободы условно.

В 2004 году стал членом политической партии «Евразийский Союз». В 2006 году был избран председателем исполнительного комитета регионального отделения партии. Тогда же блок «Евразийского Союза» одержал победу на выборах в назаровский городской совет.

В 2007 и 2011 годах в очередной раз прошел в депутаты краевого законодательного собрания. В 2013 году возглавил региональное отделение партии «Патриоты России», получившее 14 мандатов из 36 в Красноярском городском совете депутатов.

В 2014 году на досрочных выборах губернатора Красноярского края поддержал Ивана Серебрякова, занявшего третье место.

Чем знаменит

Анатолий Быков

Один из главных игроков на российском алюминиевом рынке в 1990-х годах. Также имя Быкова часто вспоминают в связи с алюминиевыми войнами между олигархами в тот период и в связи с криминальными разборками по устранению конкурентов.

Единственным доказанным криминальным эпизодом была попытка покушения на Пашу Цветомузыку, заказанная Быковым и инсценированная правоохранительными органами.

В 1990-х годах благодаря своему влиянию являлся одним из фактических хозяев Красноярского края. Бессменный депутат регионального парламента (с 1997 года).

О чем надо знать

Имя Анатолия Быкова упоминалось на слушаниях в Высоком суде Лондона во время процесса Бориса Березовского и Романа Абрамовича. Березовский предъявил суду запись разговора состоявшегося между ним, Абрамовичем и Бадри Патаркацишвили в декабре 2000 года. На той встрече обсуждается перевод и легализация долей Березовского и Патаркацишвили в «Русале». Абрамович сообщил, что это невозможно без согласия других владельцев: «Если мы легализуемся, то и они должны легализоваться. Ведь не может быть такого, что одна половина легализована, а вторая нет». О совладельцах о говорил: «И там все появятся: и (Анатолий) Быков, и Миша (Черный), и Антон (Малевский), и Аксен (Сергей Аксенов), и Олег Дерипаска». Предполагается, что совладельцы входили в измайловскую преступную группировку. Олег Дерипаска отрицает свои связи с Черным, пишет Forbes.

В 2003 году прошли слушания по делу об убийстве жителя Назарово Олега Губина в 2000 году. Быкову вменялось соучастие в организации убийства, однако краевой суд признал его невиновным. В 2009 году Анатолий Быков через Европейский суд по правам человека уличил российские правоохранительные органы в незаконном продлении содержания под стражей в неправильном сборе доказательств. По решению суда российские власти должны были выплатить Быкову 1000 евро за моральный ущерб и 25 тысяч евро за судебные издержки.

Прямая речь:

О поддержке кандидатуры Лебедя на губернаторских выборах в 1998 году: «Я поверил Александру Лебедю и ошибся в нем как в губернаторе. Его люди — дети, которые вытирают ноги об экономическую элиту края, по три дня работают, а потом улетают к маме с папой в Москву. А бумаги, которые надо подписать, не подписываются неделями. Создаются какие-то фонды для развития губернаторских программ, но я вижу, куда эти деньги идут. Мы избирали Лебедя губернатором края, а не как будущего кандидата в президенты. Губернатор должен быть как отец родной. Краевая администрация не должна лезть в дела завода, как я в свое время не стал проситься в губернаторскую команду».

Из интервью журналу Premium в 2010 году: «Знаете, мне иногда кажется, что чиновники власть присвоили себе, прива­тизировали, сделали своей частной собственностью. Это беда России. Мы живем в богатейшей стране, и у нас такой бедный и бесправный народ. Но мы сами придумали себе этот образ жизни. Мы не требуем от власти свое право на благополучную жизнь, мы привыкли, что кто-то должен все за нас сделать. Пока не поздно, надо проснуться, умыться и двигаться вперед, начав наводить порядок прежде всего с себя самого, а потом и во всей стране. Иначе мы эту страну скоро потеряем».

Там же о Путине: «Я десять лет назад писал Путину письмо из Венгрии, из одиночной камеры. У меня тогда много мыслей было, думаю, дай напишу. А Владимир Владимирович как раз в то время стал «временно исполняющим обязанности». Я пришел к такому выводу, что ни один царь, ни один генеральный секретарь, ни один президент России не любил свой народ. От этого все мы страдаем. Я писал ему тогда это как подсказку. Если ты что-то для народа сделаешь, то он тебе вдвойне ответит. Я это на своем опыте знаю. Но, увы, моя подсказка не помогла».

О власти и народе: «Сегодня власть рубит стул, на котором сидит, и при таком правлении скоро упадет. Я говорю не с точки зрения какой-то революции, нет, не дай бог, а с точки зрения экономики. У нас сегодня начальников больше, чем подчиненных. А простой народ при этом пьет, в основном от безделья».

5 фактов об Анатолии Быкове

В 2004 году у Анатолия и Марины Быковых родилась дочь Ульяна, названная в честь матери общественного деятеля. Упоминаний о жене Быкова в открытых источниках крайне мало, страница Быкова на сайте законодательного собрания Красноярского края информации о его семейном положении не содержит.

С 2000 года — почетный президент Федерации бокса России.

В 2000 году «КрАз» вошел в состав компании «Русский алюминий» (ныне — «Русал»), ставшей крупнейшим в мире производителем этого металла.

Быков известен в крае своей благотворительной деятельностью. С 1998 года действует его фонд «Вера и Надежда», оказывающий помощь детям-сиротам, ветеранам войны и труда, заслуженным деятелям различных отраслей. С 1999 году на средства фонда в Красноярске был открыт центр коррекции зрения «Окулюс» — первая компьютеризированная диагностико-хирургическая клиника в крае.

Быков участвовал в строительстве православного храма, мечети и синагоги в Красноярске, рассматривая это как вклад в мир и сотрудничество между нациями и конфессиями.

Материалы об Анатолии Быкове:

Статья об Анатолии Быкове в Википедии

Биографическая справка на сайте Быкова

Хроника жизни на сайте Newslab.ru

Справка на сайте «Ведомостей»

Юлия Латынина «Крах империи Анатолия Быкова»