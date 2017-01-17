Глава ЕБРР назвал сроки начала инвестиций в проекты РФ

Глава Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти заявил в эфире Davos live, что банковские инвестиции в российские проекты могут быть возобновлены в течение 3-6 месяцев.

«Это решение относится к компетенции основных акционеров. ЕБРР сохраняет штат сотрудников в России и готов к любому решению», — пояснил он.

Чакрабарти считает, что пока предсказать сценарий инвестиционного поведения невозможно. По его словам, Россия хотела бы вернуть все обратно, но самим акционерам еще предстоит собраться и решить, должны ли они вернуться.

Глава ЕБРР пообещал, что банк оперативно отреагирует на возобновление инвестпроектов, так как банк сохранил команду в России.