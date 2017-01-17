Deutsche Bank предсказал ослабление американских санкций весной

Аналитики Deutsche Bank уверены, что США ослабят санкции против России уже в марте-апреле 2017 года. Они определяют вероятность такого сценария как 65%-ную, пишет РБК со ссылкой на доклад банка.

По мнению экспертов, к ослаблению санкций могут привести позитивные отзывы о России избранного президента США Дональда Трампа и ключевых членов его команды, а также готовность Трампа и высокопоставленных республиканцев отменить санкции в обмен на сотрудничество на Ближнем Востоке и ядерное разоружение.

Аналитики уверены, что на снятие ограничений могут оказать влияние отсутствие доказательств участия российских хакеров во взломе американских серверов и существование тайных «особых отношений» между новой американской администрацией и Москвой.

Аналитики Deutsche Bank в своем прогнозе опирались на высказывания как самого Трампа, так и его помощницы Келлиэнн Конуэй, будущего госсекретаря Рекса Тиллерсона, советника по национальной безопасности Майкла Флинна, будущих главы ЦРУ Майкла Помпео и министра обороны Джеймса Мэттиса.