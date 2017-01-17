Президент Молдавии исключил признание Крыма российским

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в стране никто не пойдет на признание Крыма частью России, сообщает РИА Новости.

Глава государства объяснил тем, что стране нужно выстраивать дружеские отношения с Украиной. «Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей, я думаю, что в Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет», — заявил Додон в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Владимир Путин после переговоров с Додоном заявил, что Молдавия является важным партнером России. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Молдавии.