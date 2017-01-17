Президент Молдавии допустил отмену соглашения об ассоциации с ЕС

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что подписание прежними властями республики соглашения об ассоциации с Евросоюзом ничего не дало для страны, и не исключено, что это соглашение будет аннулировано с учетом предстоящих парламентских выборов, передает «Интерфакс».

«Есть реальная ситуация. Мы прагматики. Мы понимаем, что есть соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Кстати, я выступал неоднократно против подписания этого соглашения. Я считаю, что это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало», — цитирует агентство заявление Додона на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент республики подчеркнул, что Молдавия в результате не только потеряла российский рынок, но и сократила объемы экспорта в ЕС. «То есть мы ничего не получили от подписания этого соглашения. И я не исключаю, что после следующих парламентских выборов будет позиция, и я поддержу эту позицию парламентского большинства - Партии социалистов. Надеюсь, что они получат парламентское большинство и это соглашение будет аннулировано», — заявил Додон.

В конце декабря Игорь Додон распорядился снять со здания администрации президента Молдавии флаг Евросоюза, а на официальном сайте главы республики поменять румынский язык на молдавский. На здании правительства и парламенте стяги ЕС сохранены.