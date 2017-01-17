РПЦ признала участие своего священника в массовом ДТП в Ростове

Ростовская епархия признала участие своего священнослужителя в массовом ДТП в ночь на 17 января. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий уже подписал указ о запрещении в священнослужении иерея храма Великомученика Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону Димитрия Кивилиди, сообщает «Интерфакс».

«К сожалению, священник совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза, по-моему, уже подтвердила состояние священника. Ни у кого нет права садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, и никому не может быть это извинительным. Реакция нашего владыки была незамедлительной - он подписал указ о запрещении в священнослужении до завершения разбирательства», - передает агентство слова руководителя информационного отдела Ростовской епархии протоиерея Даниила Азизова.

В свою очередь, пресс-секретарь митрополита Игорь Петровский заявил, что дело священнослужителя передается в церковный суд, сообщает портал 161.ru.

В ночь на 17 января в Ростове-на-Дону водитель Mitsubishi ASX устроил ДТП, в котором пострадало семь машин. Полиция установила, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним в автомобиле находились женщина и восьмилетний ребенок, которые отделались ссадинами. По предварительным данным, это была семья священнослужителя. Других пострадавших в ДТП нет, сам водитель, по информации местного новостного портала, от госпитализации отказался.

В то же время по данным издания Lenta.ru, Кивилиди пришел в себя только в больнице. В настоящее время он находится на амбулаторном лечении дома и уже заявил, что не помнит деталей аварии.