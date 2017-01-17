СМИ сообщили о переговорах по слиянию Lufthansa и Etihad Airways

Крупнейшая авиакомпании Германии Lufthansa и национальный перевозчик Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways ведут переговоры о слиянии, передает Reuters со ссылкой на газету Il Messaggero.

Неназванные источники издания сообщили, что на первом этапе авиакомпания ОАЭ купит 30–40% акций Lufthansa в ходе дополнительной эмиссии, которую проведет немецкий перевозчик, а на втором — обсудит вариант полного объединения.

Отмечается, что уже в ближайшее время представители сторон проведут встречу, чтобы ускорить процесс переговоров. В свою очередь, представители Lufthansa и Etihad Airways отказались прокомментировать публикацию Il Messaggero, назвав ее «спекуляцией».

Как отмечает Reuters, на фоне появления информации о слиянии на торгах 17 января акции Lufthansa выросли на 6%. Между тем, аналитики агентства скептически оценили возможность подобной сделки. Согласно требованиям европейского законодательства, основным акционером авиакомпаний должны быть местные инвесторы. В настоящее время 69% акций Lufthansa владеют немецкие инвесторы, еще 13% — принадлежит американским, а 9% — представителям других государств.

Кроме того, сделка с Lufthansa скажется на итальянской авиакомпании Alitalia, которая продолжает оставаться убыточной, несмотря на то, что в 2014 году 49% ее акций были проданы Etihad.