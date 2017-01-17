СПЧ поддержал решение ЕСПЧ по поводу «закона Димы Яковлева»

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов поддержал решение Европейского суда по правам человека, признавшего неправомерным запрет усыновления российских детей американцами после введения в действия «закона Димы Яковлева», сообщает «Интерфакс».

«Мы поддерживаем решение ЕСПЧ. Я думаю, что сейчас как раз будет возможность, если американская сторона проявит добрую волю, значительно улучшить отношения между нашими странами. И в рамках такого улучшения могли бы быть пересмотрены законодательные акты и американские, и российские», - заявил Федотов.

«Нужно иметь в виду, что так называемый «закон Димы Яковлева» был ответом на "список Магнитского", который был принят Конгрессом США. И ответ на "список Магнитского" должен был быть. Но, очевидно, что сироты совершенно никакого отношения не должны были иметь к этим внешнеполитическим акциям», - сказал глава СПЧ.

Напомним что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 17 января признал неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США и удовлетворил жалобы 45 американских истцов, которым отказали в усыновлении, несмотря на то, что они уже начали процедуру оформления.

Россия в качестве покрытия морального ущерба должна по решению суда выплатить истцам, в общей сложности, 75 тысяч евро, а также оплатить судебные издержки в размере 13,6 тысяч евро.