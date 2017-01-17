Мать изъятых с ВИЧ детей решила вернуть их через суд

В Зеленоградский районный суд Москвы поступил иск от матери изъятых ранее органами опеки 10 приемных детей, у которых обнаружили ВИЧ. Она потребовала вернуть детей в семью, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя истицы, руководителя «Команды 29» Ивана Павлова.

Женщина требует признать противозаконность действий отдела опеки, управления соцзащиты Москвы и районных отделов полиции, которые проводили изъятие. Аналогичные запросы с требованием проверить основания для изъятия детей поступили в больницу и Центр поддержки семьи и детства, в которых содержатся дети.

Павлов пояснил, что спустя неделю ни мать, ни юристы не увидели документов, юридически объясняющих разлуку с приемными детьми.

Между тем замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы Татьяна Барсукова заявила, что детей изъяли из-за жестокого отношения отца, когда «на теле одного ребенка обнаружены синяки».