Чиновников научат отчитываться об активности в интернете

В Министерстве труда готовят инструкцию и методические рекомендации для чиновников, которым с этого года придется отчитываться о своих публикациях в интернете, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно утвержденной 28 декабря 2016 года распоряжением правительства N2867-р форме, госслужащие обязаны указать в отчете свои паспортные данные, адреса и страницы сайтов, где ими размещалась какая-либо информация, а также данные, позволяющие их идентифицировать.

Заполнять утвержденную правительством форму придется всем, отказ будет грозить расторжением служебного контракта, заявили в Минтруда. При этом в Институте развития интернета сообщили, что пока «обработка достоверности ссылок чиновников не подразумевается».