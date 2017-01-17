На Чукотке льды остановили караван судов

В порту Певек на Чукотке застряли два сухогруза и два ледокола. Это произошло из-за сложной ледовой обстановки, передает ТАСС со ссылкой на главу регионального управления МЧС Руслана Назарова.

«В настоящее время в районе Восточно-Сибирского моря, а именно у мыса Шелахского, наблюдается лед — 10 баллов. Толщина льда выше одного метра, сильное сжатие и торосы выше 2,5 метра. В 50 километрах от городского округа Певек, в акватории моря, находится караван из четырех судов. Сложная ледовая обстановка не позволяет им в короткие сроки выполнить лоцманскую проводку и совершить выход», — пояснил он.

Как уточняет РИА Новости, в начале января этот караван доставил материалы для строительства береговых гидротехнических сооружений первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.

В составе каравана находятся ледоколы «Адмирал Макаров» и «Капитан Драницын», а также сухогрузы «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск».

Сейчас специалисты на вертолеты проводят ледовую разведку, чтобы впоследствии провести караван. Его выход в море запланирован на 18 января.