Верховный суд РФ отменил взыскание с IKEA более 507 млн рублей

Верховный суд России отменил взыскание с IKEA свыше 507 миллионов рублей в пользу бывшего партнера нидерландской компании в России Константина Пономарева, являющегося свидетелем по делу главы фонда Hermitage Уильяма Браудера, сообщает РИА Новости.

«Судебная коллегия определила постановление Краснинского суда Смоленской области отменить и направить дело на новое рассмотрение в Химкинский суд Московской области», — цитирует агентство решение суди.

Отмечается, что IKEA в суде представляли семь адвокатов, которые принесли на заседание три чемодана с документами. Представители нидерландской компании доказывали, что в этом деле был нарушен принцип подсудности — его должен был рассматривать не районный суд, а арбитраж.

В начале декабря 2016 года суд в Смоленской области арестовал 9,3 млрд рублей на счетах российского представительства IKEA. Таким образом, суд удовлетворил требования Константина Пономарева. Ранее, в конце августа 2016 года, Пономарев отсудил у компании «ИКЕА Мос» более полумиллиарда рублей в связи долгом по аренде дизельных генераторов для гипермаркетов IKEA в Санкт-Петербурге, а также расходы по оплате госпошлины.