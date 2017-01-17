Устроивший теракт в ночном клубе в Стамбуле признал вину

Губернатор Стамбула подтвердил, что теракт в ночном клубе в новогоднюю ночь совершил выходец из Узбекистана Абдулкадир Машарипов, который прошел подготовку в Афганистане, сообщает РИА Новости.

По словам губернатора, Машарипов признал вину.

В свою очередь, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил арест Абдулкадира Машарипова.

Ранее сообщалось, что полиция проводит рейды в Стамбуле после задержания подозреваемого в теракте в ночном клубе.

В результате вооруженного нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы. В числе жертв теракта оказалась гражданка России.