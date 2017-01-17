17 января 2017, 11:10
Устроивший теракт в ночном клубе в Стамбуле признал вину
Губернатор Стамбула подтвердил, что теракт в ночном клубе в новогоднюю ночь совершил выходец из Узбекистана Абдулкадир Машарипов, который прошел подготовку в Афганистане, сообщает РИА Новости.
По словам губернатора, Машарипов признал вину.
В свою очередь, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил арест Абдулкадира Машарипова.
Ранее сообщалось, что полиция проводит рейды в Стамбуле после задержания подозреваемого в теракте в ночном клубе.
В результате вооруженного нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы. В числе жертв теракта оказалась гражданка России.
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