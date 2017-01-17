МИД РФ не увидел необходимости менять «закон Димы Яковлева»

Уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права МИД РФ Константин Долгов заявил, что ведомство не нашло оснований для внесения изменений в «закон Димы Яковлева» даже после решения Европейского суда по правам человека, который признал его неправомерным. Его слова приводит «Интерфакс».

«По-прежнему не наблюдаем абсолютно никаких оснований для его корректировки или отмены», - отметил Долгов.

В МИД рассчитывают, что ЕСПЧ еще пересмотрит свое постановление. Долгов пояснил, что «в Москве вызывает недоумение то, что суд создал в отношении американских граждан преференции, позволяющие им обращаться в ЕСПЧ без надлежащего и обязательного для остальных участников Европейской конвенции о правах человека исчерпания всех внутригосударственных средств правовой защиты».

Отметим, ЕСПЧ объявил сегодня неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США. Он посчитал вмешательством в жизнь семьи прерванные эпизоды усыновления российских детей. Теперь России предстоит выплатить 75 тысяч евро компенсации по иску 45 американских истцов. Российская сторона уже заявила, что намерена обжаловать это решение, хотя СПЧ и признал его правомерным.