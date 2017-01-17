Навальный согласился провести дебаты с Артемием Лебедевым

Блогер и оппозиционер Алексей Навальный согласился принять участие в дебатах с дизайнером Артемием Лебедевем. Об этом Навальный сообщил в своем блоге.

Дебаты, по словам политика, пройдут на телеканале «Дождь».

Алексей Навальный предложил Лебедеву обсудить темы госзаказа, коррупции и выборов. В частности, он упоминает контракт на 177 млн рублей с правительством Москвы, который получила студия Артемия Лебедева после того, как якобы сделала дизайн карты метро за один рубль.

Со своей стороны, Артемий Лебедев предложил политику принять участие в дебатах после поста Навального «Ответ Артемию Лебедеву, крупному господрядчику». В нем глава Фонда борьбы с коррупцией сообщил, что по контрактам, полученным студией Лебедева, не опубликовано официальных данных и информации об их стоимости. По мнению Навального, это может свидетельствовать о мошенничестве с контрактами.

В свою очередь, поводом для расследования Навального стал пост Лебедева в декабре 2016 года, в котором тот негативно отозвался о выдвижении Навального кандидатом в президенты РФ.