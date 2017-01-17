Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен признала Крым частью РФ

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в случае победы на выборах намерена восстановить добрые отношения между Францией и Россией, в частности, путем снятия несправедливых и неэффективных санкций, пишет во вторник газета «Известия».

В интервью изданию Марин Ле Пен заявила, что признает Крым частью РФ, так как проведенный на полуострове референдум показал согласие его жителей присоединиться к России. По словам Ле Пен, принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, а сам полуостров никогда не был украинским.

«Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН», —заявила политик в интервью изданию.

Марин Ле Пен также напомнила, что она не раз призывала к мирному решению украинского вопроса. «В данной ситуации Европейский союз оказывает негативное воздействие, обостряя напряженность и поддерживая конфликт. Для его преодоления необходимо, чтобы все игроки сели за стол переговоров, а для этого нужно перестать демонизировать какую-либо из сторон».

Кроме того, французский политик заявила, что она будет выступать за отмену санкций. «Они бессмысленны, если только их целью не было разорение французских фермеров. К тому же санкции — это довольно глупый метод в дипломатии», — подчеркнула Марин Ле Пен.