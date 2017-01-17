Александр Мамут купит кинотеатры «Синема парк»

Российский бизнесмен Александр Мамут ведет переговоры о заключении сделки на приобретение крупнейшей в России сети кинотеатров «Синема парк» у сына предпринимателя Сулеймана Керимова Саида. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что этот актив в последние годы оценивался в 300–400 млн долларов, но в связи с кризисом его инвестиционная привлекательность снизилась.

Саид Керимов стал владельцем «Синема парка» в 2014 году, купив сеть кинотеатров у бизнесмена Владимира Потанина.

По оценке компании «Невафильм Research», в ноябре 2016 года в «Синема парка» входили 37 кинотеатров с 335 залами, что составляло 7,9% рынка по числу залов.

Ранее сообщалось, что фонд Александра Мамута A&NN Investments стал владельцем полного пакета акций Rambler&Co.