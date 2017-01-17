Поиски малайзийского рейса MH370 прекращены

Австралия официально объявила о прекращении поисков пассажирского самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который пропал с радаров в марте 2014 года. Об этом сообщается в коммюнике правительственного координационного центра.

«Координационный центр поискового агентства (JACC) прекращает вести какую-либо работу по поиску самолета или расследованию инцидента», — отметили специалисты службы.

Однако JACC продолжит сотрудничать с правительством Малайзии, чтобы оперативно обмениваться информацией по данному делу и оказывать помощь семьям погибших пассажиров и членов экипажа.

Позицию Австралии поддержали Китай и Малайзия. Там объявили, что поиски приостановлены дополучения новой информации о пропавшем лайнере, передает ТАСС.