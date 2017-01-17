СМИ назвали Ротенберга собственником «Москвариума» на ВДНХ

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг стал единоличным владельцем крупнейшего в Европе океанариума «Москвариум». Об этом со ссылкой на источники в основном инвесторе проекта «Киевской площади» сообщает РБК.

О переходе океанариума в собственность Ротенберга свидетельствует информация в базе данных Системы профессионального анализа рынков (СПАРК). Согласно имеющимся данным, в 2014 году 40 процентов компании-собственника перешли ЗАО «Инвестхолдинг», которое зарегистрировано в одном комплексе с принадлежащему Ротенбергу «СМП Банком». Затем, в сентябре 2016 года, вся доля была передана инвестфонду «Иридий».

В свою очередь, представители Аркадия Ротенберга и «Киевской площади» отказались давать комментарии РБК.

Ранее в интервью «Коммерсанту» Ротенберг заявил, что инвестировал в проект «Москвариума» порядка 250-270 миллионов долларов. Затем представитель бизнесмена опроверг участие в проекте.

«Москвариум» открылся на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) летом 2015 года. Перед его открытием мэр Москвы Сергей Собянин провел по нему экскурсию для президента России Владимира Путина.