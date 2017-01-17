Кадыров назвал застрелившегося Музаева «обыкновенным сторожем»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что недавно застрелившийся бывший сотрудник чеченских правоохранительных органов Алихан Музаев являлся его личным охранником. По его словам, погибший был обыкновенным сторожем, сообщает РИА Новости.

Вчера в Чечне прошли похороны Алихана Музаева, которого СМИ характеризовали как личного охранника Рамзана Кадырова. Утверждалось, что вечером 15 января Музаева якобы схватили местные силовики по подозрению в связях с боевиками. Через некоторое время родственникам принесли труп, при этом семье было заявлено, что в ходе задержания подозреваемый покончил с собой.

«Музаев никогда не входил в охрану и сопровождение главы ЧР, не посещал территорию правительства. Ему было поручено нести охрану хозяйственных построек вне населенных пунктов», — заявил журналистам глава Чечни 17 января.

«Отдельные СМИ пишут, что Музаев являлся охранником главы ЧР. Снова говорю, что это не соответствует действительности, абсолютная ложь. Он никогда не входил в охрану ни главы ЧР и ни одного чиновника. Не выполнял этих функций никогда! Был в роли обыкновенного сторожа. Других деталей озвучить пока невозможно. Работа продолжается», — заявил Кадыров.

По его словам, Музаев еще 13 лет назад был заподозрен в пособничестве участникам незаконных вооруженных формирований, и полученная от него тогда информация позволила задержать и привлечь к ответственности более десяти боевиков. В последующие годы за Мурзаевым велось наблюдение «на случай возможных попыток боевиков вовлечь его в свои ряды». Около года назад были начаты активные оперативные мероприятия в отношении Мурзаева, что позволило выявить до 15 членов бандгруппы, пытавшихся с ним контактировать. Однако их не задерживали, чтобы выявить всю организацию.

В конце декабря, по словам главы Чечни, Музаев подал рапорт об увольнении, объяснив это необходимостью выехать за пределы республики. На завершающей стадии спецоперации по нейтрализации бандгруппы сотрудники приехали к нему домой и предложили поехать в отдел для получения документов. «Не задерживали, не надевали наручники, не применяли силу, чтобы провести оперативные действия», — заявил Кадыров.

«И тут, улучив момент, Музаев выхватил оружие и выстрелил в себя. Спасти его жизнь не удалось. По данному факту проводятся все предусмотренные законом действия», — сообщил глава Чечни.

Он рассказал, что оперативные мероприятия с ликвидированной в Курчалоевском и Шалинском районах бандой велись длительное время. Это позволило узнать данные практически всех участников, пособников и главарей.