Навальный призвал Артемия Лебедева рассказать о его госконтрактах

Алексей Навальный от имени Фонда борьбы с коррупцией предложил дизайнеру Артемию Лебедеву поделиться данными о контрактах его студии с государством. Об этом Навальный сообщил в своем блоге.

По данным ФБК, с 2012 по 2016 год Студия Артемия Лебедева сделала для государственных учреждений 26 проектов, однако данных о 14 из них нет в открытом доступе.

В частности, борцам с коррупцией не удалось найти договоры на создание логотипов для московского сада «Эрмитаж» и Парка Горького, министерства культуры, а также на создание электронного атласа столицы.

ФБК по итогам своего расследования представил данные о госконтрактах с участием Лебедева в виде таблицы.

Ранее Лебедев подверг критике выдвижение Навального в президенты, назвав его «активистом-популистом». Впоследствии Навальный обратился в ФАС с просьбой проверить госконтракты, заключаемые со студией дизайна. Тогда Лебедев сравнил оппозиционера с «мелкопоместными чиновником» и обвинил в доносе.