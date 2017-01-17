Столичные депутаты заявили о фальсификации голосования за введение платных парковок

Муниципальный депутат от Северного Измайлово Дмитрий Барановский и депутат района Сокольники Лариса Соломатина обратились в столичную прокуратуру с заявлениями о фальсификации протоколов голосования депутатов за введение платной парковки в Москве. Об этом пишет РБК.

По словам Барановского, в ноябре 2016 года в среде районных депутатов прошло обычное обсуждение предложения департамента транспорта о введении платной парковки на нескольких улицах в районе. «Голосования не было, а на сайте parking.mos.ru появился протокол, что якобы семь депутатов поддержали введение платной парковки. При обсуждении видеокамеру отключили, но микрофоны работали, и по аудиозаписи видно, что голосования не было», — отметил он.

Соломатина также заявила, что на заседании 22 ноября депутаты обсуждали реорганизацию дорожного движения и проголосовали за установку светофоров и дорожных знаков, однако на сайте же parking.mos.ru был опубликован протокол, согласно которому совет депутатов якобы поддержал введение платной парковки в районе.

Депутаты указывают в своих заявлениях, что подобные действия содержат признаки преступления, предусмотренного ч.2, ст.292 УК РФ (служебный подлог). Как заявили в межрайонной прокуратуре, оснований для прокурорского реагирования нет, но депутаты могут обратиться в вышестоящие инстанции. Теперь они готовы пойти в окружную прокуратуру.