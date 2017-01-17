Против Павленского отказались возбуждать дело об избиении актера

Московская полиция отказалась возбудить уголовное дело против петербургского художника-акциониста Петра Павленского по статье о побоях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Павленского Ольгу Динзе.

«Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и насколько мне известно, оно не отменялось», — отметила она.

По словам юриста, проверка по заявлению о насильственных действиях сексуального характера в отношении Павленского продолжается.

Ранее сообщалось, что Петр Павленский покинул Россию из-за обвинения актрисы «Театра.doc» Анастасии Слониной в сексуальном насилии. Вместе с ним уехали его гражданская жена Оксана Шалыгина и двое детей. В настоящее время семья находится во Франции.

С 2012 года Петр Павленский провел акции «Шов» (зашил рот суровой ниткой в поддержку Pussy Riot), «Туша» (обмотался колючей проволокой в знак протеста против серии запретительных законов о НКО, пропаганде гомосексуализма, оскорблении чувств верующих), «Фиксация» (прибил мошонку к Красной площади в День полиции 10 ноября 2013-го), «Свобода» (сжег покрышки на Мало-Конюшенном мосту в поддержку киевского Майдана), «Отделение» (отрезал мочку уха, выражая несогласие с карательной психиатрией), «Угроза» (поджег дверь ФСБ, символизирующую, по мнению акциониста, госконтроль над жителями России).