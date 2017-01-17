Лавров назвал обвинения России в киберугрозах «враньем и туфтой»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что утверждения западных политиков о том, что от России исходит киберугроза, основаны на «вранье и туфте», сообщает РИА Новости.

По словам Сергея Лаврова, наверняка, многим хочется, «чтобы поскорее были забыты» случаи, когда агентство нацбезопасности (АНБ) США «взламывало внутреннюю видеоконференцсвязь ООН, прослушивало напрямую (президента Франции Франсуа) Оланда, (канцлера Германии Ангелу) Меркель и руководство ЕС».

«Вспомните и напомните своим читателям, что эти эпизоды, о которых стало известно, которые подтверждаются фактами, прошли как-то незамеченными теми, кто сейчас кричит на основе туфты и вранья о том, что Россия представляет собой киберугрозу», — заявил Лавров во время пресс-конференции в Москве.