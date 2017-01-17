Порошенко сообщил о договоренности с Трампом совершить визит в США

Президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg заявил о договоренности с избранным президентом США Дональдом Трампом посетить с официальным визитом Вашингтон после инаугурации нового американского лидера. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Я был одним из первых мировых лидеров, кому Трамп позвонил сразу после выборов… У нас была многообещающая беседа. Мы договорились о том, что сразу после инаугурации я прилечу в Вашингтон. Была договоренность о дате моего визита, о повестке дня — о том, как будут идти переговоры», — цитирует телеканал слова украинского президента.

При этом точную дату визита в США Порошенко не назвал.

Ранее Петр Порошенко, по итогам состоявшейся 16 января, в Киеве встречи с вице-президентом США Джо Байденом, заявил о готовности украинских властей продуктивно взаимодействовать с администрацией Дональда Трампа. Президент Украины также выразил надежду, что «украинский вопрос» останется приоритетным для нового хозяина Белого дома. В свою очередь, Джо Байден отказался давать гарантии позитивного для Порошенко варианта развития отношений с командой Дональда Трампа.