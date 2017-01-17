Порошенко попросил Китай помочь решить конфликт на Украине

Президент Украины Петр Порошенко попросил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина содействовать в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Глава украинского государства выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации в Донбассе», — говорится в сообщении на сайте Порошенко.

Отмечается, что президент Украины также подчеркнул заинтересованность в политическом и экономическом сотрудничестве с Китаем.

Петр Порошенко и Си Цзиньпин встретились на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее президент Украины в интервью Bloomberg заявил о договоренности с избранным президентом США Дональдом Трампом посетить с официальным визитом Вашингтон после инаугурации нового американского лидера.