Украина начала переименовывать порты с советскими названиями

По распоряжению министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна решено в рамках закона о декоммунизации переименовать морские порты, железнодорожные станции и других объекты, угрожающие независимости страны. Об этом чиновник написал в Facebook.

«Надеюсь, что руководство "Укрзализницы", морских портов, госпредприятий наберется смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины. Переименует порты Ильичевск и Южный с Октябрьском, региональные железные дороги (Южную, которая на севере; Юго-Западную, которая в центре) и многие другие», — отметил Омелян.

Данное распоряжение нужно выполнить до 29 апреля.

«Границу между Украиной и Россией не следует рассматривать лишь как границу между двумя странами — ее следует рассматривать как границу между цивилизацией на западе и варварами на востоке», — написал министр.

Отметим, закон о декоммунизации был принят на Украине в 2015 году. Он запрещает советскую и нацистскую символику, а также имена советских деятелей в географических названиях.