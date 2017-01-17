Путин сравнил заказчиков фальшивок против Трампа с проститутками

Президент Владимир Путин считает, что те, кто заказал «фальшивки» о недавно избранном президенте США Дональде Трампе, ведут себя «хуже, чем проститутки». Его слова приводит РИА Новости.

По словам Путина, компромат на Трампа - это не более, чем очередная фальшивка, а российские спецслужбы «не гоняются за каждым миллиардером».

Президент РФ заявил, что в США пытаются подорвать легитимность избрания Трампа, и, возможно, стране грозит «майдан» по образцу украинского. «Мы наблюдаем в США продолжающуюся острую политическую борьбу, несмотря на то, что выборы президента завершены, они завершились убедительной победой господина Трампа», — отметил он.

Путин также охарактеризовал недавние решения ушедшего президента США Барака Обамы. Он пояснил, что есть категория людей, которая уходит, «не прощаясь, из уважения к сложившейся обстановке, ситуации», а есть другая – «те, кто "бесконечно" прощаются, но не уходят». По мнению Путина, администрация Обамы относится ко второй категории.

Наконец, российский лидер заявил, что не будет ни хвалить, ни критиковать Трампа. «Я с господином Трампом не знаком, я его никогда не встречал, я не знаю, что он будет делать на международной арене, поэтому у меня нет никаких оснований ни нападать на него, критиковать его за что-то, ни защищать, как бы то ни было», — пояснил Путин.

«Мы даже не будем обращаться в Нобелевский комитет, чтобы ему присвоили Нобелевскую премию по математике, по физике, либо по какому-то другому предмету. У меня нет для этого никаких оснований», — добавил он.