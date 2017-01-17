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17 января 2017, 10:46
история искусства музеи Нидерланды

Шедевр Лиотара приобретен амстердамским Рейксмюзеумом

Olivier Middendorp

Недавно стал известен покупатель, который в июле 2016 года приобрел на аукционе Sotheby’s за 5 миллионов 695 тысяч долларов картину швейцарского художника Жана Этьена Лиотара. Им оказался Рейксмюзеум в Амстердаме. Музей объявил о покупке, когда Великобритания выдала лицензию на вывоз картины. Сейчас холст уже выставлен в его залах.

Картина «Голландская девушка за завтраком» («Девушка, наливающая шоколад») была написана Лиотаром в 1756 – 1757 годах. Это довольное редкая для данного живописца работа, выполненная маслом. Из дошедших до наших дней Лиотара 540 картин нарисованы пастелью и лишь 30 написаны маслом. Холст сравнительно небольшого размера: 47 на 39 сантиметров.

Художник испытал значительный интерес к творчеству мастеров Золотого века голландской живописи, и «Голландская девушка за завтраком» стала его откликом на их шедевры. На картине изображена скромно одетая молодая горожанка за столиком, наливающая в чашку напиток. Историки живописи не сошлись во мнениях, что именно она наливает: кофе или шоколад. Вокруг классический голландский интерьер: простой деревянный шкаф, устройство для согревания ног на полу, на стене изображен фрагмент типичной голландской картины XVII века с церковным интерьером. Сотрудники Рейксмюзеума говорят, что Лиотар стал одним из первых зарубежных живописцев, в чьем творчестве проявилось влияние голландских художников XVII века.

Лиотар поселился в Нидерландах в 1755 году, а на следующий год в Амстердаме состоялась его свадьба с Марией Фарг, родившейся и выросшей в Голландии, но происходившей, как и сам Лиотар, из семьи гугенотов. Хотя в 1762 году Лиотар покинул Нидерланды и жил в дальнейшем в Вене, Париже, Лондоне и Женеве, его старший сын позднее поселился в Амстердаме, и благодаря ему в Рейксмюзеуме уже имеется значительная коллекция работ Лиотара.

Написав «Голландскую девушку за завтраком», Лиотар не расставался с этой картиной два десятка лет, пока в 1774 не продал ее в Лондоне на аукционе Christie’s. Покупателем стал постоянный покровитель и личный друг художника сэр Уильям Понсонби, 2-й граф Бессборо, собравший коллекцию из семидесяти работ Лиотара. Семейство Понсоби владело картиной 242 года, пока, наконец, не выставило ее на продажу, чем и воспользовался Рейкстюзеум.

Сейчас «Голландская девушка за завтраком» экспонируется в Почетной галерее музея, рядом с «Молочницей» Вермеера. В конце января ее перенесут на постоянное место в галерее искусства XVIII века.

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