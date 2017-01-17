Японские рыбы совершили космический полет

Полет в космос несет ряд опасностей для организма человека. Из-за длительной невесомости у космонавтов ухудшается состояние костей и мышц, поэтому врачи специально разрабатывают методы поддержки здоровья космонавтов в полете и послеполетного восстановления. Но новое исследование показало, что рыбам в космосе приходится еще тяжелее, чем людям.

В 2012 году космический корабль Союз ТМА-06М доставил на борт Международной космической станции несколько японских оризий (Oryzias latipes), известных также под названиями медака и японская рисовая рыба. В природе эти рыбы действительно часто встречаются на затопленных рисовых полях. Это был не первый полет оризий в космос. В 1994 году они уже провели 15 дней на корабле «Колумбия», успешно проведя нерест на орбите. Теперь оризиям предстояло находиться на МКС несколько лет.

В новом выпуске журнала Scientific Reports японские ученые совместно с Олегом Гусевм из Института фундаментальной медицины и биологии в Казани и Владимиром Сычевым из Института медико-биологических проблем РАН в Москве опубликовали статью, где описали изменения, вызванные космическим полетом в организме рыб.

Аквариум для МКС, в котором будут жить оризии. Фото: JAXA

Эффекты микрогравитации сказываются на рыбах значительно быстрее, чем на людях. Почти сразу после попадания на околоземную орбиту у них начинается снижение плотности костной ткани. Чтобы выяснить, как организм оризии реагирует на изменения, ученые генетически модифицировали рыб, введя гены двух белков, флуоресцирующих в ответ на облучения светом с разной длиной волны. Один белок давал зеленую флуоресценцию, а другой красную. Эти белки у рыб вырабатывались в двух типах клеток костной ткани: остеокластах, которые разрушают старую костную ткань, и остеобластах, создающих новую. В космосе почти сразу же количество обоих типов клеток заметно увеличилась по сравнению с контрольной группой рыб, находившихся на Земле.