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17 января 2017, 14:18
археология Китай рептилии

Три тысячи лет назад китайцы делали барабаны из кожи крокодилов

xiancn.com

Двенадцать костных щитков из спинных панцирей крокодилов были найдены археологами при раскопках в Хаоцзине, где в древности располагалась столица династии Западная Чжоу (1064 – 751 годы до н. э.). Об этом сообщил Институт археологии провинции Шэньси.

Как говорит археолог Юэ Ляньцзянь, находка позволяет сделать выводы о природных условиях древности. Современные китайские аллигаторы (Alligator sinensis) встречаются южнее провинции Шэньси, где имеется влажный субтропический климат. Видимо, в эпоху Западной Чжоу вокруг Хаоцзиня были достаточно обширные болота и озера, где могли жить аллигаторы.

В городе костные пластинки крокодилов оказались, видимо, неслучайно. Ученые говорят, что в эту эпоху кожа китайских аллигаторов использовалась для изготовления барабанов «тогу». Ранее один такой барабан, обтянутый кожей крокодила, был найден археологами.

Помимо костных щитков археологи нашли в Хаоцзине гончарные изделия, каменные и бронзовые орудия, десять могил, две гончарные печи и четыре колодца.

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