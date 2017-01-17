СМИ рассказали о поддержке Трампом санкций до выборов

Журналисты телеканала CNN сделали подборку резких высказываний нового президента США Дональда Трампа про Россию, озвученных до президентской гонки в Штатах.

Например, 24 марта 2014 года в интервью Fox News Трамп поддержал позицию экс-кандидата в президенты США Митта Ромни, назвавшего Россию «геополитическим врагом США номер один». «Митт был прав, когда сказал, что Россия — наша самая большая проблема», — заявил тогда миллиардер.

Кроме того, Трамп отметил, что это высказывание Ромни вызвало насмешку СМИ. «Они смеялись. А оказалось, что он был абсолютно прав. Посмотрите, что Россия делает с Ираном, как они контролируют ситуацию в Сирии и практически везде. Нас выкинули отовсюду», — добавил он.

В то же время, в интервью телеканалу NBC 14 марта 2014 года Трамп поддержал введение санкций против России. «Мы определенно должны ввести санкции. И мы должны продемонстрировать силу <...> Путин обхитрил Обаму», — пояснил тогда он.

Между тем советник Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи сегодня заявил, что антироссийские санкции не возымели должного эффекта и, скорее, сплотили российский народ вокруг президента Владимира Путина. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента», — отметил он.