Фигурантка дела о гибели детей на Сямозере пойдет под суд

Фельдшер скорой помощи Ирина Щербакова, которая приняла за шутку звонок одного из тонущих детей с Сямозера и обвиняется в халатности, частично признала свою вину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

«До сих пор обвиняемая признает вину лишь частично, считая произошедшее ошибкой», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

17 января СКР сообщил об окончании прокурорского расследования в отношении Щербаковой. Теперь дело будет передано в Суоярвский районный суд. По словам представителя ведомства, на записи звонка, поступившего на станцию скорой помощи Суоярвской районной больницы в 15:12 18 июня, «отчетливо слышно», как ребенок «испуганным голосом на фоне криков других детей» говорит: «Помогите, мы в Карелии, спасите нас, пожалуйста, мы в озере, тонем».

«Происходящее дальше не поддается никакой логике. На другом конце провода в грубой форме женщина перебивает собеседника, сообщив, что разговор записывается, а номер телефона будет отправлен полиции. Ребенок, очевидно, не поверил тому, что услышал и попытался переспросить: „Что-что?“ — в ответ короткие гудки», — рассказала Светлана Петренко.

Следователи считают, что, если бы Щербакова приняла вызов, спасательная операция могла бы начаться на 18 часов раньше. «В это время в радиусе 100 км находилось одно из подразделений спасательной службы, которое имело все технические возможности, чтобы выйти в озеро и приступить к спасательной операции», — пояснила представитель ведомства.

18 июня 2016 года отправившаяся в поход на лодках группа из 51 туриста, состоявшая по большей части из 12-13-летних воспитанников детского лагеря в «Парк-отеле "Сямозеро"», попала в шторм. Жертвами стихии стали 14 детей.