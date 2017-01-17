Под Бишкеком нашли второй «черный ящик» турецкого Boeing

Второй «черный ящик» найден на месте крушения турецкого грузового авиалайнера под Бишкеком, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киргизского правительства.

«На месте авиационной катастрофы самолета Boeing 747 в селе Дачи-Суу Сокулукского района Чуйской области в ходе поисково-спасательных работ найден второй "черный ящик"», — говорится в сообщении пресс-службы.

Днем ранее был найден первый «черный ящик» разбившегося Boeing. При этом не уточнялось, какой именно черный ящик обнаружен — речевой или параметрический.

По последним данным, при падении грузового самолета Boeing 747 400 турецкой авиакомпании в Бишкеке погибли 38 человек. Утром 17 января было обнаружено тело 38-го погибшего, который, предположительно, был членом экипажа самолета. До последнего момента сообщалось о трех погибших членах экипажа. Кроме того, в списках погибших оказались 15 детей в возрасте от 11 лет до года, а также одна новорожденная.