Глава Минтруда пообещал россиянам рост зарплат в 2017 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что россиян ожидает рост как реальных, так и номинальных зарплат, пишет во вторник «Российская газета».

«Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению», — цитирует издание слова Топилина.

Глава ведомства подчеркнул, что это станет возможным при реализации указов президента РФ Владимира Путина об увеличении денежного содержания работников бюджетной сферы. При этом министр подчеркнул, что рост безработицы в России не ожидается, она будет «колебаться в рамках показателей 2016 года».

По словам Максима Топилина, в этом году планируется поставить точку в вопросе того, будет ли накопительная часть пенсии добровольной или обязательной. «В министерстве финансов считают, что это должен быть обязательный элемент. А мы считаем, что добровольный, поскольку доходы у людей не очень высокие, и они не растут так быстро, чтобы можно было легко изъять их часть и направить в силу закона, а не выбора гражданина в накопительную компоненту», — сказал министр.

Максим Топилин также отметил, что Минфин предлагает «всех россиян автоматически подписать на уплату этих взносов, но с правом отказаться, через специальное заявление».

В свою очередь, в Минтруде РФ считают, что заявление граждане России должны писать для того, чтобы войти в систему, а не выйти из нее. «В этом основная суть разногласий. Надеемся, что в 2017 году в споре будет поставлена точка», — заключил Максим Топилин.