Генпрокуратура проверяет законность покупки «Почтой России» двух самолетов

Генеральная прокуратура России проверяет законность приобретения ФГУП «Почта России» двух самолетов Ту-204, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

«Материалы проверок не подлежат разглашению до их завершения», — цитирует ТАСС слова Куренного.

В пресс-службе «Почты России» агентству заявили, что все поступающие из различных госорганов запросы оперативно обрабатываются.

В свою очередь, в Министерстве связи РФ заявили, что не получали запроса от Генпрокуратуры о законности покупки «Почтой России» двух самолетов ТУ-204. Как заявил в интервью RNS заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев, если такой запрос поступит, министерство подготовит на него соответствующий ответ.

Ранее во вторник стало известно, что «Почта России» в августе 2016 года приобрела два самолета Ту-204 у «Ильюшин Финанс Ко» за 3,39 млрд рублей. Руководство госкомпании пояснило, что самолеты будут использоваться для перевозки почты на Дальний Восток и для доставки товаров из китайских интернет-магазинов.