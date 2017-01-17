Украина потребовала от России в Международном суде ООН компенсацию за сбитый Boeing

Власти Украины подали в Международный суд ООН иск против России, в котором, в числе прочего, содержится требование о выплате компенсации за сбитый над Донбассом малайзийский лайнер Boeing. Об этом сообщает AFP.

Киев также рассчитывает через суд добиться от российской стороны выплаты компенсации за обстрелы мирных жителей на юго-востоке страны.

О подаче иска к России в Международный суд ООН МИД Украины объявил 16 января. Киев обвиняет Москву в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Президент Украины Петр Порошенко пояснил, что иск связан с включением Крыма в состав России, в том числе из-за «политики уничтожения и дискриминации в Крыму», и с ситуацией в Донбассе.

В свою очередь, власти Крыма подготовили проект резолюции ООН об ущемлении прав человека на полуострове в период пребывания Крыма в составе Украины