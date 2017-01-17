США ответили на обвинения в участии американских дипломатов в митингах в РФ

В посольстве США в России прокомментировали слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об участии американских дипломатов в митингах российской оппозиции, сообщает РИА Новости.

Как заявила пресс-атташе посольства США Мария Олсон, американские дипломаты в России, также как и российские дипломаты в США, «в ходе каждодневной работы встречаются с самыми разными людьми».

Кроме того, по словам Ослон, в соответствии со своим статусом «дипломаты путешествуют по территории Российской Федерации в рамках стандартной дипломатической деятельности для более полного и глубокого понимания ситуации в России». За более подробным разъяснением слов Лаврова она порекомендовала обратиться в российский МИД.

17 января на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что американские дипломаты были неоднократно замечены на оппозиционных и антиправительственных митингах. По словам министра, на подобных акциях дипломаты присутствовали в том числе и в «переодетом виде». Глава МИД также заметил, что сотрудники диппредставительства США часто ездят по России на арендованных машинах без специальных дипломатических номеров.​

В сентябре 2015 года телеканал РЕН ТВ опубликовал новость о присутствии американского дипломата на митинге в Марьино. На фото посол США в России Джон Теффт общался с журналистами во время митинга. Позже выяснилось, что фотография была поддельной, и телеканал РЕН ТВ принес извинения за ее публикацию.