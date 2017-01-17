«Зенит» забил 14 мячей в товарищеской встрече в ОАЭ

Футболисты петербургского «Зенита» разгромили команду «Сохар» из Омана со счетом 14:1 в товарищеской игре на зимних сборах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает «Р-Спорт».

Матч проходил в закрытом режиме. Уже после первого тайма «Зенит» вел 7:0. По три мяча забили Лука Джорджевич и Александр Кокорин, дубли оформили Роберт Мак и Сергей Зуйков. Еще по мячу провели новичок питерцев Ибрагим Цаллагов, а также Павел Могилевец, Леон Мусаев и вернувшийся после длительного отсутствия из-за травмы Мигел Данни.

Эта встреча была третьей для подопечных Мирчи Луческу в этом году. Ранее «сине-бело-голубые» сыграли вничью с немецким «Айнтрахтом», а 16 января разгромили китайский «Чаньчунь Ятай» (5:2). Авторами забитых мячей стали Юрий Жирков, Артем Дзюба и бразилец Маурисио (по два мяча).

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет 18 января. Петербургским футболистам предстоит встретиться с соперниками из венгерского клуба «Видеотон». Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.