Столичный полицейский из «танцующего» кортежа уволен из МВД

Оперуполномоченный Карахан Балакеримов покинул столичное МВД после того, как в сети появились кадры с его свадьбы. Об этом сообщает ТАСС.

Запись была сделана несколько месяцев назад. Поводом для скандала послужил тот факт, что свадебный кортеж экс-полицейского, состоящий из иномарок премиум-класса, грубо нарушал ПДД. Так, один из водителей проехал задним ходом по проспекту Вернадского.

Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ, так прокомментировала увольнение сотрудника органов: «Известно, что Карахан Балакеримов трудился в одном из подразделений УВД по ТиНАО города Москвы. В органах внутренних дел он проработал всего около двух лет и, по словам коллег, на службе себя не проявил».