18 января 2017, 15:21
Столичный полицейский из «танцующего» кортежа уволен из МВД
Оперуполномоченный Карахан Балакеримов покинул столичное МВД после того, как в сети появились кадры с его свадьбы. Об этом сообщает ТАСС.
Запись была сделана несколько месяцев назад. Поводом для скандала послужил тот факт, что свадебный кортеж экс-полицейского, состоящий из иномарок премиум-класса, грубо нарушал ПДД. Так, один из водителей проехал задним ходом по проспекту Вернадского.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ, так прокомментировала увольнение сотрудника органов: «Известно, что Карахан Балакеримов трудился в одном из подразделений УВД по ТиНАО города Москвы. В органах внутренних дел он проработал всего около двух лет и, по словам коллег, на службе себя не проявил».
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