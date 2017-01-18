Правительство предложило организовать выдачу паспортов в банках

Первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов поручил МВД, Центробанку, Сбербанку и ВТБ проработать возможность оформления паспортов и других документов в отделениях банков, сообщает РБК.

По информации издания, такое предложение обсуждалось на совещании у Шувалова в конце декабря 2016 года. Банки, по замыслу властей, получат функции ФГУП «Паспортно-визовый сервис» — предприятия, подчиненного МВД, которое оформляет общегражданские и заграничные паспорта, а также документы для иммигрантов.

В отличие от многофункциональных центров (МФЦ), «Паспортно-визовый сервис» предлагает за отдельную плату оформить документы в более короткие сроки. С 2009 года в России открылось только 49 филиалов этого ведомственного предприятия. Шувалов не указал, какие именно функции предприятия предложено передать банкам и будут ли эти услуги доступны во всех финансовых организациях.

По мнению опрошенных РБК экспертов, основную выгоду такое решение несет для госбанков с развитой системой отделений. Сроки запуска новых услуг в банках также не обозначены. В 2015 году в России выдали в два раза меньше загранпаспортов, чем годом раньше — 3,8 миллиона штук. Пик выдачи загранпаспортов пришелся на 2013 год, когда было оформлено почти 8,5 миллиона документов.

Примечательно, что ранее Центробанк России и Минфин отменили вступающую с 2017 года норму, по которой кредитная организация может сделать запрос кредитной истории только при наличии страхового номера индивидуального лицевого счета гражданина (СНИЛС). Регуляторы пояснили, что полная база СНИЛС всех граждан России имеется лишь в распоряжении ПФР и ее передача третьим лицам нарушает ранее принятый закон.