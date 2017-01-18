Депутат Баталина исключила возможный пересмотр «закона Димы Яковлева»

Депутат Госдумы Ольга Баталина заявила об отсутствии оснований говорить об отмене или пересмотре так называемого «закона Димы Яковлева», который запрещает усыновление российских детей гражданами США, передает РИА Новости.

«Нет никаких оснований говорить сегодня об отмене или о пересмотре "закона Димы Яковлева". Он сыграл огромную положительную роль в сплочении нашего общества в интересах детей-сирот», — сказал член «Единой России» Ольга Баталина, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Она добавила, что прямым результатом введения этого закона и последовавших решений президента России Владимира Путина в сфере национального усыновления стало сокращение числа детей-сирот, проживающих в специальных учреждениях.

Ранее уполномоченный МИД РФ по правам человека, демократии и верховенству права Константин Долгов заявлял, что оснований для отмены «закона Димы Яковлева» нет. В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить или смягчить данный закон.

17 января Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США и удовлетворил жалобы 45 американских истцов, которым отказали в усыновлении, несмотря на то, что они уже начали процедуру оформления. Россия в качестве покрытия морального ущерба должна по решению суда выплатить истцам, в общей сложности, 75 тысяч евро, а также оплатить судебные издержки в размере 13,6 тысяч евро. Это решение ЕСПЧ поддержал глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.