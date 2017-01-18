СМИ сообщили о деле о побоях на отца изъятых приемных детей с ВИЧ

В Москве заведено уголовное дело по статье о побоях (статья 116 УК РФ) в отношении отца приемных детей, которых в январе изъяли из семьи органы опеки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Агентство отмечает, что официальной информации от правоохранительных органов о возбуждении дела нет. Как, в свою очередь, заявил в интервью агентству адвокат семьи Евгений Смирнов, недавно он «общался со следователем» и «ни о каком деле речь не шла».

Ранее об открытии дела о побоях сообщил телеканал Life со ссылкой на главу департамента соцзащиты Москвы Владимира Петросяна, не уточняя, кто именно стал фигурантом дела. Петросян также сообщал, что власти Москвы решили расторгнуть родителями договор о приемной семье.

Со своей стороны, ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Яна Лантратова в интервью «Интерфаксу» рассказала, что во время общения с психологами «большинство детей очень сложно отзывались об отце, никто его не называл папой, они его очень сильно боялись, говорили о том, что он их бил».

«Впервые совпало мнение правоохранительных органов, психологов, правозащитников, экспертов, о том, что на данный момент до конца этих действий детям будет лучше не в семье», — приводит агентство слова Лантратовой.

13 января органы опеки изъяли из приемной семьи в Москве 10 детей, среди которых были ВИЧ-инфицированные. В семье оставлен один — родной — ребенок. Подробностей о приемных родителях и том, как дети заразились ВИЧ не приводилось.

Позже в департаменте соцзащиты заявили, что отца заподозрили в избиении одного из детей. Мать детей Светлана Дель подала в суд на органы опеки, управление соцзащиты и отдел полиции. Она считает их действия незаконными. Также сообщалось, что действия московских органов попечительства, которые изъяли ВИЧ-инфицированных детей из семьи, проверят следователи Следственного комитета России.