По факту покушения на бизнесмена в центре Москвы возбуждено дело

Уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия» возбуждено по факту покушения на предпринимателя в центре Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный главк Следственного комитета России (СКР).

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Для розыска преступников в столице был объявлен план «Перехват», который пока не принес результатов.

Ранее сообщалось, что вечером в среду в центре Москвы неизвестный как минимум один раз выстрелил в голову бизнесмену, когда тот находился в своем внедорожнике «Лексус». Нападение произошло в Шмитовском проезде. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. В полиции предположили, что, скорее всего, преступление совершил работавший по заказу киллер.

Как позже уточнил портал Life, ранения получил 45-летний бизнесмен Леонид Нувахов. Мужчина является владельцем нескольких компаний из сферы торговли.