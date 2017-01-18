Минздрав предложил ограничить на ТВ рекламу колбасы и газировки

Министерство здравоохранения РФ предложило ограничить по времени рекламу колбасных изделий, шоколада и газировки на российском телевидении, сообщает РИА Новости.

Такая мера включена в стратегию формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года, проект которой опубликован на сайте НИЦ профилактической медицины Минздрава.

«[Запланировано] законодательное ограничение по продолжительности и времени показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания (сладкие газированные напитки, чипсы, фаст-фуд, шоколадные батончики, другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара, колбасные изделия)»,— отмечается в документе.

Помимо этого, Минздрав предложил ввести акциз на сладкие газированные напитки, фаст-фуд, шоколадные батончики и другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара.

Отмечается, что ведомство уже доработало проект стратегии формирования ЗОЖ и направило его на согласование в заинтересованные ведомства.

В свою очередь, замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, его слова приводит ТАСС, что не поддерживает введение ограничения на показ рекламы колбасы, шоколадных батончиков и газировки на телевидении. «Если идти в этой логике, то рекламировать можно будет только диетический творог. Люди сами должны отдавать себе отчет в том, что они делают и что они потребляют. Допускать диктат медиков над уже повседневным поведением обычных граждан — это чрезмерно»,— отметил Волин.

По словам замминистра, в разработанном Минздравом проекте есть еще целый ряд пунктов, с которыми Минкомсвязи не согласно. «У нас достаточно большое количество замечаний на эту тему. На следующей неделе направим замечания, наверное, Минздраву», — пояснил он.

Алексей Волин добавил, что Минздрав также предлагает запретить показывать по телевидению и в кино сцены потребления алкоголя, курения и наркотиков. «У нас были разные цензуры, были военные, были политические за всю историю Советского союза. Ну вот даже в Советском союзе цензуры медицинской у нас еще не было», — напомнил замглавы Минкомсвязи.

13 января Госдума РФ отклонила законопроект о введении акциза на чипсы и сладкую газировку. Проект закона подготовил депутат шестого созыва Госдумы Олег Михеев, который внес его в нижнюю палату парламента еще в феврале 2016 года.